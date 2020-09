Is de consumptiecheque een flop? "Nog even geduld, binnenkort kan je er wèl gebruik van maken"

Vander Hulst is niet de enige die klaagt over de consumptiecheque. Verschillende luisteraars laten weten dat ze er nergens mee terecht kunnen. Volgens Matthias Decaluwé van Horeca Vlaanderen moeten ze gewoon nog een beetje geduld hebben. "We vragen begrip van de consument", zegt hij in "De inspecteur". "We staan 100% achter de consumptiecheque maar het duurt nu eenmaal even om zo'n systeem uit te rollen en bekend te maken."



Volgens Decaluwé hebben veel horeca-zaken zich de afgelopen maanden vooral gefocust op overleven. "Het is de zwaarste crisis ooit voor de horeca. Veel handelaars zijn vooral bezig geweest met het hoofd boven water te houden. Ze beginnen nu pas tijd te hebben om de regels rond de consumptiecheque te bekijken."