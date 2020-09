Jinnih Beels wil snel mobiele testteams bij Antwerpse scholen inzetten

De microbioloog Herman Goossens wil schoolkinderen met mobiele testteams in de klas laten testen. Zo worden de huisartsen minder belast en ook moeten de kinderen dan niet in quarantaine blijven. De stad is heel enthousiast over het idee en wil het zo snel mogelijk in de praktijk brengen, vertelt Jinnih Beels. “Dat is effectief het plan. Momenteel wordt het achter de schermen door het stadsbestuur samen met Herman Goossens uitgewerkt.”