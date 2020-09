Dood paard bleef te lang liggen en zorgde voor commotie: "Excuses, was een fout in onze planning" 

"We voelden ons machteloos", zegt Nele Stevens, de eigenares van het paard. "We dekten het paard af met een zeil. In het verleden leidde dat nooit tot problemen, want Rendac kwam altijd snel langs. Nu verliep het anders. Intussen begon het kadaver op te zwellen en te stinken. We kregen die dag al klachten van buurtbewoners en politie. Mijn mama en ik zijn emotioneel ingestort. Het was voor ons al erg genoeg dat we onverwacht afscheid moesten nemen van Catalina. Maar toen moesten we haar nog dagenlang zien wegrotten. We moesten leven in haar stank en tegelijk klachten van passanten verwerken. Kinderen op weg naar school zagen bloed en andere stinkende vloeistoffen vanonder het zeil lopen. De klachten bleven komen en we durfden niet meer buiten te komen.”