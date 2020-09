Leuvens studentenschepen steunt oproep viroloog Van Ranst: "Blijf ook in het weekend op kot" 

Daarnaast roept de viroloog de kotstudenten op om indien mogelijk ook in het weekend op kot te blijven. Een oproep die gesteund wordt door Leuvens studentenschepen Thomas Van Oppens. "Ik denk dat dat een wijs advies is van Marc Van Ranst", zegt Van Oppens. "Het minimaliseren van het aantal contacten blijft nog steeds de beste strategie om de verspreiding van het virus te voorkomen. Maar wanneer een student thuis, ouders, familie en vrienden ziet en daarna in Leuven komt en ook hier nog heel wat contacten heeft, en altijd tussen die groepen pendelt, dan ziet die student elke week wel heel veel mensen. En dat kan dus een snellere verspreiding van het virus veroorzaken, niet alleen in Leuven, maar ook op het thuisfront. En dan is het blijven op één locatie misschien een goede manier om de verspreiding van het virus te voorkomen."