Limburg kleurt opnieuw goud op de Belgische wijnkaart 

De Limburgse wijnen hebben opnieuw een aantal keren goud gewonnen op de verkiezing Beste Belgische Wijnen in Brugge. Het wijndomein Gloire de Duras in Wilderen won goud met een chardonaywijn. Ook domein Aldeneyck in Maaseik ging met de eerste prijs lopen met haar Chardonay Heerenlaak.

De grote winnaar is Kitsberg in Heers. Dat wijndomein won twee keer goud met een chardonnay en met een pinot blanc. Gloire De Duras, Aldeneyck en het wijndomein van Genoelselderen in Riemst wonnen ook nog een aantal keer zilver met hun wijnen.