Hasselaar opent Frans-Belgisch-Marokkaans pop-uprestaurant nadat restaurant in Marrakesh door corona dicht moest

Carlo Simons studeerde aan de Hasseltse Hotelschool en liep stage in verschillende sterrenrestaurants, waaronder Comme Chez Soi in Brussel. Samen met zijn vrouw en drie kinderen ging hij zijn droom achterna. Eind december opende hij DAR SIMONS, vlakbij de Medina van Marrakesh. “Ik heb altijd een gastronomisch toprestauran willen opstarten in Noord-Afrika”, vertelt Carlo. Maar zijn droom was van korte duur. “Door de coronacrisis moest ik het restaurant al na drie maanden sluiten. In Marokko nemen ze de lockdown heel serieus. Het was jammer want we hadden alles vier jaar lang ter plaatse voorbereid. We zijn dan tijdelijk teruggekeerd naar België en hebben zitten nadenken wat we dan wel konden doen. "

“Het wordt dus een pop-uprestaurant in de Kapelstraat in Hasselt, zonder kaart en met één menu dat uit 6 gangen bestaat. Gasten moeten zich laten verrassen. Dat is wat we in Marakesh ook doen. Ik wil hen iedere dag iets moois en lekkers voorschotelen met verse dingen die de zee en de aarde ons te bieden hebben", besluit Carlo.