Meer overleg tussen Vlaams-Brabant en Brussel: "Burgemeesters in rand moeten sneller kunnen ingrijpen bij Brusselse broeihaard"

Intussen kreeg de roep van Bonte en andere Vlaamse randburgemeesters gevolg. Gouverneur Jan Spooren heeft gisteren samengezeten met zijn Brusselse collega om de problematiek te bespreken. "We merken inderdaad dat er in de rand heel wat mensen besmet raken door de interactie die ze hebben met Brussel. Mensen die in de hoofdstad werken, naar school gaan, ...", legt de gouverneur uit. "Het is belangrijk dat we weten wat er precies in Brussel gebeurt. Het is de bedoeling om een systeem op poten te zetten zodat de randburgemeesters bijvoorbeeld duidelijk weten hoe de situatie in Brussel is, hoeveel besmettingen er zijn, ...."