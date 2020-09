Microbioloog Herman Goossens: "Test kinderen op school met mobiele teams, steek niet de hele klas in quarantaine"

"Ik hoor van veel Antwerpse huisartsen dat ze het niet zien zitten om alle kinderen te testen op corona", zegt microbioloog Herman Goossens van de Universiteit Antwerpen in "Start Je Dag". Goossens verwijst daarmee naar het toenemend aantal coronameldingen bij schoolkinderen. Wie in de klas zit bij een besmette leerling, moet zich laten testen en de klas gaat vervolgens in quarantaine. "We zitten nog maar aan het begin van de winter, dit is onhoudbaar. Het is noodzakelijk dat we ingrijpen om huisartsen en CLB-artsen bij te staan. We zien bovendien amper verspreiding van het coronavirus op school. Hele klassen of scholen in quarantaine plaatsen is dus vaak onnodig", zegt Goossens.