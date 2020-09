Mondmaskerplicht in Genk versoepeld: enkel verplicht tussen 9 en 18 uur op drukke plaatsen 

In het centrum van Genk en in de handelsstraten Hoevenzavellaan, Stalenstraat en Vennestraat is het dragen van een mondmasker verplicht sinds eind juli. Vanaf morgen moet dat niet meer 24 op 24 uur, maar enkel tussen 9 en 18 uur. Genk wil hierbij de maatregel terug tot zijn essentie brengen: een mondmasker draag je wanneer het druk is en afstand houden moeilijker is.