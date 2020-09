Hoe een waterflesje zou bewijzen dat Navalny niet via thee in luchthaven, maar al in hotelkamer vergiftigd werd

De Russische oppositiepoliticus Aleksej Navalny zou niet in de luchthaven vergiftigd zijn, maar nog in zijn hotel. Dat zeggen zijn medewerkers en Russische onderzoeksjournalisten. Meteen nadat Navalny onwel was geworden op een vliegtuig naar Moskou, hebben medewerkers zijn hotelkamer doorzocht in de Siberische stad Tomsk. Ze namen er onder andere een waterflesje mee, waarop later in Duitsland sporen van het zenuwgif novitsjok zijn gevonden. Toen Navalny van zijn thee dronk in de luchthaven, zou hij dus al vergiftigd geweest zijn. Een reconstructie.