Zoeken mannen bewust een jongere vrouw? En heeft iedereen "een type"? "Relaties zeggen vooral iets over onszelf" 

"Waarom val ik altijd voor de verkeerde persoon?": nog zo'n klassieker. "Maar een foute partner: die bestaat eigenlijk niet", zegt Ponnet. "Een romantische relatie weerspiegelt de relatie die we op een bepaald moment hebben met onszelf, ook als die niet goed zit. Het toont aan waar we staan in onze emotionele ontwikkeling, en waar we zelf nog kunnen groeien. Bepaalde dynamieken uit je jeugd: die spelen daarin mee. Maar het goede nieuws is dat elke mens blijft evolueren. Na een relatie die aanvoelt als "een foute keuze", kan je het dus altijd "beter" doen."

Ponnet geeft het voorbeeld van "the bad boy", de zogenoemde "foute, en onbereikbare man", weet u wel. "In zo'n relatie speelt het aspect voorwaardelijkheid. Je moet de liefde van die persoon verdienen. Het is een liefde waarvoor je moet vechten, zoals sommige mensen vroeger voor de liefde van hun ouders moesten vechten. Door bijvoorbeeld goed te studeren, of zich te gedragen zoals het hoort. Zo leer je onbewust dat je graag wordt gezien omwille van wat je doet, en niet omwille van de persoon die je bent", legt Ponnet uit.

"Een gelijkaardige dynamiek is de basis van de relatie met een "bad boy" dus. De vraag is waarom iemand genoegen neemt met zo'n relatie die niet veilig is maar voorwaardelijk. Waarom kies ik hiervoor en wat zegt dit over de relatie met mezelf: dat zijn de 2 cruciale vragen die je je moet stellen."