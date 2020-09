Openluchttheater Rivierenhof organiseert eerbetoon aan filmmaker Robbe De Hert: "Hem tonen in beeld, muziek en woord"

Robbe De Hert was als filmregisseur vooral bekend van zijn Vlaamse klassiekers "Zware Jongens", "Blueberry Hill" en "Lijmen/Het Been". Ongetwijfeld zullen deze films op het eerbetoon niet ontbreken. De Antwerpenaar werd beschouwd als een 'enfant terrible', maar was ook graag gezien in de filmwereld en daarbuiten. "Robbe was een van onze bekendste cineasten en een van dé Antwerpenaren van de afgelopen 50 jaar", spreekt Smout vol lof. "Hij had een repertoire om U tegen te zeggen, waar veel mensen iets aan hebben gehad."