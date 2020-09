Opnieuw discussie over Vivaldi binnen CD&V: wat is daar aan de hand?

Federaal minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) spreekt zich fel uit tegen een deelname van CD&V aan de Vivaldi-regering met de socialisten, liberalen en groenen. Dat deed hij in een interview met De Standaard. "Als we in Vivaldi meestappen, zullen we oppositie moeten voeren binnen de meerderheid." Het interview komt er net nu de fysieke onderhandelingsgesprekken kunnen heropstarten na de quarantaine van de partijvoorzitters. Wat is er aan de hand binnen CD&V?