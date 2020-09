Pendelaars zitten twee uur lang vast in lift voetgangerstunnel

De lift op rechteroever viel gisteren stil terwijl er zes mensen in zaten. Uiteindelijk moest een gespecialiseerde firma ter plaatse komen om de mensen te bevrijden. "Die liften zijn historisch beschermd, dus kan je ze niet zomaar forceren. Daarom kon de brandweer ook weinig doen en hebben we een gespecialiseerde firma ter plaatse laten komen. Zij zijn er uiteindelijk in geslaagd om de pendelaars te bevrijden", vertelt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie.

Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer gebeurt het wel vaker dat de lift van de voetgangerstunnel stilvalt. "Het is wel de eerste keer dat het zo lang duurde voor we de mensen konden bevrijden. Hoe dat komt gaan we onderzoeken. We zijn ook bezig met de voorbereidingen van de renovatie van de voetgangerstunnel en de liften. Dan zouden die problemen van de baan moeten zijn", aldus Jef Schoenmaekers van het Agentschap Wegen en Verkeer.