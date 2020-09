Persoon om het leven gekomen bij brand in appartementsgebouw in Gent

In een dakappartement met 4 flats in de Kongostraat in Gent is het gisterenavond rond 18.00 beginnen te branden. Het werd al snel een uitslaande brand met veel rook. “Een branddeskundige en een wetsdokter zijn aangesteld”, zegt hoofdinspecteur Liesbet De Pauw ter plaatse. “Het parket is dus een onderzoek gestart omdat het nog niet zeker is of het om een ongeluk gaat of over opzettelijke brandstichting.”