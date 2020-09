Plan B aflevering #33: "De actualiteit deze zomer in Vlaanderen? Overlijden van Sanda Dia en de naaktfoto's van BV's" 

Het zijn twee onderwerpen die heel wat hebben losgeweekt in Vlaanderen, de afgelopen weken. De naaktfoto's van drie BV's (Sean Dhondt, Stan Van Samang en Peter Van de Veire) gingen Vlaanderen rond, tot er reactie kwam van de drie. Peter Van de Veire en Sean Dhondt spraken de Vlamingen toe, en Stan Van Samang diende klacht in bij de politie. En dan is er de dood van student Sanda Dia, de zoon van een Senegaleze vader en een Vlaamse moeder, tijdens zijn doop bij de studentenclub "Reuzegom". De reconstructie van de feiten deed heel wat Vlamingen huiveren. Maar wat zeggen die twee nieuwsfeiten over Vlaanderen? Dat vroeg Alain Gerlache (RTBF) aan Ivan De Vadder (VRT).