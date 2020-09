Plantaardig bedrijf Alpro bestaat 40 jaar: “Ondanks corona, blijven we groeien"

Els Deconinck werkt al 31 jaar bij Alpro: “Toen ik begon was het een klein bedrijf in Izegem. Een klein jaar later zijn ze hier beginnen bouwen in Wevelgem. Ik ben begonnen in het labo, nu werk ik op de kwaliteitsdienst. Ik concentreer me vooral op de voedselveiligheid, maar waak ook over de kwaliteit en het voldoen aan de wetgeving. Dat vind ik het fijnste aan mijn job: dat ik altijd samen met het bedrijf ben kunnen groeien.”