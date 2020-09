Politiezone Carma geeft alleen nog maar eetbare lepels aan gevangenen: "We denken dat ze in de smaak zullen vallen"

Tot nu toe werden maaltijden in politiezone Carma met plastic of bamboe bestek geserveerd, maar daar komt vanaf vandaag verandering in, want voortaan krijgen gevangenen enkel nog een eetbare lepel als bestek. Op die manier kunnen ze zichzelf of anderen niet verwonden. En er zijn nog voordelen. "We hebben al ongemakken gehad omdat celgasten hun bestek in het toilet gooien of proberen door te spoelen", vertelt Marleen Smeyers van politiezone Carma. "Dan ontstaat er een verstopping of defect. Dat probleem lost zich nu vanzelf op, want de eetbare lepel lost op in water."