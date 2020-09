Premier Sophie Wilmès (MR): "Meerderheid parlement wil dat regering tot 1 oktober aan het werk blijft"

De aanslepende formatie en één besmette preformateur hebben de zaken andermaal vertraagd. Het scenario voorziet nu dat er tegen 1 oktober een nieuwe federale regering komt, de zogenoemde Vivaldi-coalitie van PS, SP.A, MR, Open VLD, CD&V, Ecolo en Groen. Deze nieuw te vormen meerderheid heeft Wilmès nog twee weken extra gegund.

PVDA, N-VA en Vlaams Belang schreeuwen moord en brand, want de regels van de democratie worden met de voeten getreden. Wilmès is het niet eens met deze zienswijze. "U hebt ook gehoord dat een meerderheid in het parlement duidelijk heeft gezegd dat ze wil dat deze regering aan het werk blijft, met volle bevoegdheid, tot 1 oktober", zegt Wilmès in "Terzake". "Dat is het debat, dat is respect voor de democratie."