Psychiatrische ziekenhuizen van Leuven en Diest gaan samenwerken: "Patiënten moeten hun verhaal minder opnieuw doen"

Psychiatrische patiënten die in Leuven en in Diest behandeld worden zullen vanaf nu minder vaak hun verhaal opnieuw moeten doen. Sint-Annendael in Diest en het psychiatrisch centrum van de KU Leuven gaan officieel samenwerken. Patiëntendossiers en informatie gaan automatisch gedeeld worden, zo blijven de afspraken en de behandeling hetzelfde.