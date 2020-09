Studenten VUB reageren na oproep Marc Van Ranst om op kot te blijven: van "drastisch" tot "logisch"

Een derde student zegt dat het logisch is om voor een langere tijd op kot te blijven in deze omstandigheden. “Ik ben bij het uitbreken van de coronacrisis in het voorjaar ook al op kot gebleven omdat ik samenwoon met mijn grootmoeder en zij toch tot een hoge risicogroep behoort. Dus, de maatregel klopt en is wel juist”, zegt de student nog. Nog een andere student vindt het ook een goed idee, want hij ziet het niet zitten om tijdens het weekend in overvolle treinen te zitten.