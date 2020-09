Rondtrekkend circus kampeert door corona al 6 maanden in Diksmuide

Toen de lockdown inging op 18 maart stond het circus opgesteld in Diksmuide. Zij hebben geen vaste verblijfplaats en mochten plots niet meer optreden. Dus staan ze daar nog, ze krijgen daarvoor toestemming van het stadsbestuur. Clown Leonardo De Vos is hen daar heel dankbaar voor. “Door hier te kunnen kamperen kunnen we blijven functioneren. We hebben al ons materiaal hersteld en steken nieuwe acts in elkaar.”