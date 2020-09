Waarom gaan studenten elk weekend terug naar "hotel mama"? "Kerktorenmentaliteit zit in onze aard"

Is in het weekend naar huis gaan als kotstudent iets typisch Vlaams? Absoluut, zegt Glorieux. In Nederland gaat iemand die gaat studeren ook op kot - of zoals onze noorderburen zeggen "op kamers" - maar die studenten leven meteen veel zelfstandiger. Vaak hebben ze een studentenjob om een deel van hun kot te betalen. Vlaamse studenten werken ook, maar minder om in hun levensonderhoud te voorzien.