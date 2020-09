Syrische fotograaf toont foto’s van vluchtelingenkamp in Lesbos voor het afbrandde: “Ik verbleef zelf anderhalf jaar in een kamp”

Dukhan woont in Kortrijk en studeert aan VUB in Brussel. Als fotograaf maakt hij kunstzinnige foto’s, maar ook foto’s die het dagelijkse leven vastleggen. Zoals in het vluchtelingenkamp “Moria” in Lesbos. “Je ziet kleine verhalen op mijn foto’s”, zegt hij in het Nederlands. “Ik wil tonen hoe het er in 2018 aan toe ging. Ik weet hoe moeilijk het is om in zo’n groot kamp te verblijven. Dukhan vindt het jammer dat we zelden zulke beelden zien. “We zien enkel foto’s over de miserie daar. De brand nu, maar ook vechtpartijen en zo. Ik wil andere dingen tonen.”

Dukhan kon zich integreren in België. “Ik hoopte toen op kansen en heb ze ook kunnen grijpen. De slechte verhalen halen het helaas van de goede verhalen. Want veel vluchtelingen dragen wel iets bij aan dit land.”

De foto’s van Abdulazez Dukhan kan je bekijken in het OC van Marke tot 13 oktober.