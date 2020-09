Europees commissaris Timmermans: "55 procent uitstootvermindering tegen 2030 ambitieus, maar haalbaar en nodig"

Maar dan zal er wel een tandje bijgestoken moeten worden. De Commissie wil het nieuwe doel onder meer halen door het emissiehandelssysteem te herzien en uit te breiden, energie-efficiënter te worden (bijvoorbeeld in de bouw) en door een sterker beleid rond hernieuwbare energie. Ook de CO2-normen voor voertuigen moeten verstrengd worden. Timmermans wees daarnaast ook op het belang van het gezond houden van de Europese bossen. Alleen maar nieuwe bomen bijplanten, zal niet volstaan.

De Commissie is ook van plan om de nieuwe doelstelling voor 2030 op te nemen in de Europese klimaatwet die in de maak is. Op die manier wordt niet alleen de einddoelstelling - een klimaatneutraal Europa in 2050 - maar ook de tussendoelstelling voor 2030 in wetgeving verankerd.

Tegen juni 2021 zal de Commissie met wetsvoorstellen naar buiten komen die duidelijk zullen maken hoe de Commissie die uitstootvermindering van 55 procent concreet wil bereiken. Hoe de inspanningen om die aangescherpte doelstelling te halen per lidstaat verdeeld zullen worden, zal ook pas later blijken.

Timmermans heeft er in elk geval vertrouwen in dat Europa de nieuwe doelstellingen kan halen. "We hebben er het beleid voor, het engagement en de financiële middelen." Maar de transitie moet wel rechtvaardig zijn, benadrukte hij. "Anders zal er geen transitie zijn." Het Europese klimaatplan moet "de kwetsbaren helpen, in plaats van hen pijn te doen". (De tekst gaat voort onder de foto.)