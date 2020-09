Trump spreekt gezondheidsexpert tegen over beschikbaarheid vaccin: "Hij was verward"

De Amerikaanse president Donald Trump is het daar echter niet mee eens. Tijdens een persconferentie later die dag in het Witte Huis, zei de president dat er eind dit jaar al een breed beschikbaar vaccin zal zijn. Trump voegde eraan toe dat hij Redfield na zijn getuigenis heeft gebeld en dat hij tijdens zijn antwoord in het Congres "in de war" was.

"Die informatie is gewoon niet correct. Ik heb hem daarover gebeld en dat is niet wat hij tegen mij zei. Ik denk dat hij in de war was of hij drukte zich niet correct uit", zei Trump tegen de pers. "We staan klaar om onmiddellijk van start te gaan als het vaccin er is. En dat zou in oktober kunnen gebeuren of een beetje later dan oktober. Maar eenmaal we van start gaan, zullen we het onmiddellijk beginnen te verdelen bij het brede publiek."

Trump maakte ook bezwaar tegen een andere uitspraak van Redfield, over mondmaskers. Volgens Redfield bieden die misschien wel meer bescherming tegen het nieuwe coronavirus dan een vaccin. "In geen geval zijn mondmaskers effectiever dan een vaccin", reageerde Trump.

Later op de dag tweette Redfield dat hij "voor 100 procent gelooft in het belang van een vaccin". "Een vaccin zal de Amerikanen terugbrengen naar het normale leven van alledag." Ondanks hun openlijke meningsverschil, zei de president dat hij nog steeds vertrouwen heeft in Redfield als topman van het CDC.