Waar is de vierde Limburgse wolvenwelp? Boswachter: "Kans is groot dat hij gestorven is"

Gisteren kon je op beelden van wildcamera's zien hoe het met de wolvenwelpen is gesteld. Op de beelden is te zien hoe drie gezonde wolvenwelpen aan het spelen zijn. Maar de vierde ontbreekt. "De kans is groot dat hij gestorven is", zegt boswachter Eddy Ulenaers. "Maar we denken niet dat er kwaad opzet in het spel is."