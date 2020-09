Wei met maaiafval in brand aan natuurgebied De Liereman: “Geen bos of andere natuur getroffen”

Het heeft gebrand aan natuurgebied De Liereman in Oud-Turnhout. Het gaat om zo’n 3.000 vierkante meter wei met maaiafval dat is afgebrand. Volgens de burgemeester zou er momenteel geen bos of andere natuur getroffen zijn. Eerder dit jaar was er al een grote brand in De Liereman. Er werd toen ongeveer 30 hectare heide en veen in de as gelegd.