Welkom zelfrijdende wagen, adieu privéauto

Uiteraard moet zo’n model gepaard gaan met een mentaliteitswijziging bij zowel consumenten als de auto-industrie. Enerzijds moeten consumenten het idee loslaten dat een (eigen) wagen deel is van hun identiteit. En dat is best een opdracht, want laat ons eerlijk zijn: de auto als prestigeobject is toch een notie die er na de Tweede Wereldoorlog decennialang bij ons allen is ingestampt.

Puur economisch moeten we ons de vraag stellen of Jan Modaal bereid zal zijn (en de financiële middelen heeft) om vele duizenden euro’s extra neer te tellen voor een zelfrijdende auto die nog steeds 95 procent van zijn levensduur op de oprit geparkeerd staat. Experten dringen er dan ook bij de auto-industrie op aan om na te denken over alternatieve bedrijfsmodellen.

En dat terwijl het verkeer in onze (binnen)steden net allesbehalve ideaal en voorspelbaar is – met fietsers die tussen het verkeer door laveren, voetgangers die op en af het trottoir springen en automobilisten die soms heel opportunistisch in het kleinste gaatje duiken. Hoewel sommige visionairs en technofielen het tegendeel beweren kan de huidige generatie autonome voertuigen die complexe situaties nog niet de baas.

Voor het zover is, moet er nog met een serieuze adder onder het gras worden afgerekend. Vandaag vinden we pilootprojecten met autonome voertuigen immers voornamelijk terug in afgebakende gebieden met vrij voorspelbare en rustige verkeersstromen.

Proefritten met autonome wagens zijn al meer dan tien jaar aan de gang en autoconstructeurs pakken graag uit met statistieken die aantonen dat ze met hun testwagens al miljoenen kilometers op de openbare weg hebben afgelegd. Meer nog: in het Amerikaanse Phoenix bijvoorbeeld kan je effectief al een beroep doen op de autonome wagens van Waymo om je naar je werk, de supermarkt of een afspraak in de stad te brengen.

Het aantal verkeersslachtoffers in België is in 2019 opnieuw gestegen, na drie jaren van dalende cijfers. Studies van de Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) tonen aan dat menselijke fouten – zoals inschattingsfouten, overdreven snelheid, vermoeidheid of dronken rijden – aan de basis liggen van 94 tot 96 procent van alle ongevallen met motorvoertuigen.

