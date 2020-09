WHO vraagt Europese landen om quarantaineregels te behouden: "Kleinste inkorting heeft al effect"

"Hoe de pandemie zich verder ontwikkelt, hebben we zelf in de hand. We zijn er al een eerste keer in geslaagd om ze terug te dringen en kunnen dus opnieuw terugslaan", zegt de WHO.



Het recept om het coronavirus onder controle te houden is intussen genoegzaam bekend: handen wassen, afstand houden, mondmasker dragen als dat niet mogelijk is, en massaal testen. Ook nu het griepseizoen er aankomt, blijft de WHO bij haar standpunt om zo veel mogelijk te testen. Niet alleen mensen van wie bekend is dat ze contact hebben gehad met een besmet persoon, maar iedereen die symptomen vertoont van COVID-19 zou getest moeten worden, blijft het devies.

De WHO toont enig begrip voor de "coronamoeheid" die sommigen vertonen nu de maatregelen al zo lang gelden. "Die moeheid is normaal en moet ernstig worden genomen, maar aangepakt waar ze ons in gevaar brengt."