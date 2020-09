Wurgslang Rambo ontsnapt in Herent: "Eenmaal buiten kunnen ze zich verdomd goed verstoppen"

"Als je een wurgslang ziet, steek dan je hand niet uit want een wurgslang kan wel degelijk bijten. Dat doet pijn, maar die beet is niet dodelijk. Het beste wat je kan doen is de brandweer bellen. Die kunnen op ons een beroep doen voor tips bij het vangen. Een andere mogelijkheid is om een emmer over de slang te zetten. Daar moet je dan wel een baksteen opleggen", vertelt Mario aan Sonny in De Middag op Radio 2 Vlaams-Brabant.