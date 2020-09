Zien natuurbeschermers door de bomen het bos niet meer?

De grootschalige impact op biodiversiteit in Europa gaat immers al langer terug in de tijd. Sinds 1998 verschijnt er om de twee jaar een update van de wereldwijde index. Het is geen perfecte barometer voor hoe soorten eraan toe zijn. Ook de Dow Jones zegt niet alles over de economie.

De indicator is slechts een ruwe benadering die ook onder wetenschappers niet helemaal vrij is van kritiek. De methode is immers heel gevoelig aan zowel over- als onderschattingen. Voor wereldwijde analyses is het anderzijds soms roeien met de riemen die je hebt. “Making the best of a bad job” heet dat in het vakjargon.