68 meldingen van seksueel misbruik in de kerk in voorbije 2 jaar

De meeste van de meldingen gaan over seksueel misbruik dat meer dan dertig of veertig jaar geleden gebeurd is. "49 (of 73 %) van de gemelde feiten hebben zich meer dan 30 jaar geleden voorgedaan en 32 (of 47 %) meer dan 40 jaar geleden. 12 feiten dateren van de laatste 20 jaar. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het niet gemakkelijk is om feiten te reconstrueren. Het uitgangspunt is dat de geloofwaardigheid van de slachtoffers groot is, en dat een redelijke graad van waarachtigheid voldoende is om geloof te hechten aan het verhaal van het slachtoffer."

De meeste slachtoffers krijgen ook een financiële tegemoetkoming.