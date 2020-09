AA Gent mag in volgende thuismatch 7.995 supporters binnenlaten

AA Gent zal het principe van "first come, first served" hanteren. "Wie eerst inschreef voor een seizoensabonnement, komt ook eerst in aanmerking", klinkt het bij de club.

Om te voldoen aan de opgelegde veiligheidsregels zullen abonnees niet op hun aangekochte abonnementsplaatsen kunnen zitten, maar wel op een voor hen door de club aangeduide zitplaats. Bubbels zijn mogelijk, maar ook binnen bubbels is 1 meter afstand de regel. De enige uitzondering geldt voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Het dragen van een mondmasker is te allen tijde verplicht, vanaf de directe omgeving rond het stadion tot in de tribune, ook op de zitplaatsen in het stadion.



De ingangen van het stadion worden aangepast om ze maximaal te kunnen benutten. Stewards bieden er bovendien alle supporters alcoholgel aan. Ook aan de gates in het stadion staan er stewards met alcoholgel paraat.



Er wordt gewerkt met timeslots en het stadion zelf wordt opgedeeld in 15 compartimenten. Supporters komen gespreid binnen in slots van 15 minuten. Na de match vertrekken de supporters rij per rij, volgens het principe "first in, first out".



De club en de stad roepen verder op zoveel mogelijk met de fiets naar het stadion te komen. Er zijn 3.500 fietsenstallingen voorzien. Daarnaast zijn er 12 carpoolparkings om het publiek in tijd en ruimte te spreiden. Shuttlediensten zijn er niet.