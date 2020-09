Alkens melkveebedrijf zet koeienmest om in energie: "Het hele bedrijf voorzien van elektriciteit met mest"

Dat methaangas en koeien hand in hand gaan, is ondertussen geweten. In het melkveebedrijf in Alken krijgt dat gas nu ook een nut. “We gaan proberen om dat methaangas vast te houden in de stal, door de vloer af te koelen”, vertelt Raf Nagels. “Als een koe mest laat vallen op de koude vloer, verdampt het methaangas niet. Daarna verwarmen we die mest in een mestvergister, waardoor het methaangas versneld vrijkomt. Daarmee laten we een gasmotor draaien, die op zijn beurt dan weer een generator aandrijft. Met die energie kunnen we het hele bedrijf van elektriciteit voorzien.”