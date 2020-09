Amal Clooney stapt met slaande deuren op als speciaal Britse gezant uit onvrede met brexitwet

De nieuwe wet of "internal market bill" is bedoeld om dezelfde regulering inzake handel te verkrijgen in Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland na de brexit. Die wet is omstreden omdat de regering in Londen regels zou kunnen opleggen, ook als die in strijd zijn met het akkoord dat vorig jaar met de EU gesloten werd over de brexit. Daar werden toen bepaalde afspraken gemaakt om een gesloten grens te vermijden tussen de Ierse Republiek (EU) en Noord-Ierland, een Brits gebiedsdeel.