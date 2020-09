Schrijver Winston Groom, de geestelijke vader van Forrest Gump, is overleden

Groom schreef zowel fictie als non-fictie over de Amerikaanse burgeroorlog en de Eerste Wereldoorlog. Niet toevallig, want hij diende zelf in het Amerikaanse leger tijdens de Vietnamoorlog eind jaren 60. Maar het boek waarmee hij altijd geassocieerd zal worden, is "Forrest Gump" uit 1986. Een verhaal over een man met een laag IQ en een gouden hart, die haast toevallig z'n stempel drukt op historische gebeurtenissen in de VS in de loop van de 20e eeuw. Dat opvallende levensverhaal vertelt Forrest Gump vanop een bankje aan een bushalte. De film wordt in de VS beschouwd als cultureel erfgoed.

Het boek "Forrest Gump" werd pas een succes na de verfilming ervan in 1994. In totaal zijn er 1,7 miljoen exemplaren van verkocht. Via het witte doek maakt de wereld kennis met het personage Forrest Gump door de sterke vertolking van acteur Tom Hanks. In zijn rol als kwetsbare en aandoenlijke Forrest verovert hij veel harten. Forrest Gump wordt een cultfiguur, en de film een kaskraker, overladen met 6 Oscars. Pittig detail: in geen enkele bedankingsspeech vermeldt de winnaar Winston Groom als bedenker van het verhaal. En Groom zelf is nooit correct vergoed voor zijn aandeel in het filmsucces.

Twee zinnen uit de film zijn een heel eigen leven gaan leiden: "Run Forrest run!", een uitspraak die nu nog wordt gebruikt om iemand aan te moedigen tot wat haast, of om het letterlijk op een lopen te zetten. En de poëtische vergelijking: "Life is like a box of chocolates: you never know what you're going to get.” Vrij vertaald: het leven is als een doos chocolaatjes: je weet nooit wat er komen gaat. Maar die zin werd door Winston Groom niet op die manier verwoord in zijn boek. "Being an idiot is no box of chocolates", schrijft hij.

Bekijk in onderstaand fragment de iconische zin over de doos chocolade (lees voort onder de video):