Geen noodtoestand in regio Madrid, wel lokale lockdown in 37 zones met veel besmettingen 

Een algemene noodtoestand en lockdown in de regio zijn daar niet bij. "Dat zou ons economische ruïneren", aldus Ayuso. "We willen meer chirurgische maatregelen nemen." In die 37 "zones" wordt daarom een lokale lockdown ingevoerd. Want vanaf maandag mag niemand die gebieden nog in of uit als dat niet gerechtvaardigd is. Uitzonderingen zijn onder andere naar het werk gaan, medische afspraken en ouderenzorg.



Volgens de Madrileense regering gaat het om 6 districten in de hoofdstad zelf en 7 gemeenten buiten de hoofdstad. In totaal gaat het om 855.000 mensen of 13 procent van de totale bevolking in de regio. Ongeveer 25 procent van het aantal besmettingen in de regio komt uit die 37 zones.