Na spectaculaire diefstal in Londen: unieke boekenschat na 3 jaar teruggevonden onder huis in Roemenië

De boeken waren verdwenen na een spectaculaire kunstroof in een pakhuis in het westen van Londen, in de nacht van 29 op 30 januari in 2017. Dieven hadden toen gaten in het dak gemaakt vanwaar ze 12 meter lange touwen lieten hangen. Via die touwen klommen ze naar beneden om te snuisteren tussen de duizenden boeken. Die lagen klaar om verzonden te worden naar de Verenigdde Staten voor een grote antiekbeurs.

Na enkele uren verzamelden ze de meest waardevolle boeken in 16 grote zakken en klommen daarmee weer naar boven om via het dak te ontsnappen. Op die manier slaagden ze erin om de bewegingsdetectoren te verschalken. Het duurde dan ook lang voor de politie de dievenbende op het spoor kwam.