Containers in haven van Antwerpen vanaf volgend jaar digitaal beveiligd

Om in de haven van Antwerpen een container te kunnen ophalen op een terminal, is vandaag een unieke pincode nodig. Die wordt aangemaakt een tijd voor ze wordt ingevoerd door de chauffeur die de container komt. "Die code is in handen van veel mensen, waardoor het voor mensen van kwade wil natuurlijk gemakkelijk is om ze te pakken te krijgen", zegt Antwerps schepen voor Haven Annick De Ridder (N-VA). "Op die manier kunnen drugscriminelen met de container, en wat erin zit, aan de haal gaan."