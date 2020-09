De chaos op Lesbos: falend beleid?

En die bereidheid is relatief groot. Dat blijkt uit onderzoek in een aantal Vlaamse steden en gemeenten die over een opvangcentrum beschikken, uitgevoerd in het kader van een grootschalig onderzoeksproject naar de opvangcrisis in Europa.

Lokale besturen hebben heel wat autonomie wanneer het op Lokale Opvang Initiatieven aankomt. Ze kunnen zelf kiezen (1) hoeveel LOI’s ze openen in hun stad/gemeente en (2) waar ze dat doen. De Belgische overheid heeft ook hiervoor een spreidingsplan achter de hand, maar moest dit tot nog toe niet uitplooien. Is er dus lokale bereidheid? Zeker. Geeft de Belgische overheid voldoende het signaal aan de lokale besturen dat ze een structurele partner zijn en blijven in het opvangbeleid? Het jojobeleid van de afgelopen jaren wijst in elk geval niet in die richting.

Misschien wordt het dus eens tijd om te kijken naar het lokale niveau? Het niveau waarop mensen samenleven, het niveau waarop maatschappelijke vraagstukken zich opwerpen en aangepakt kunnen worden. Het niveau met beheersbare schaal, dat het beste zicht heeft op wat haalbaar en wenselijk is. De steden Gent, Brugge en Deinze gaven reeds aan dat ze hun verantwoordelijkheid willen nemen in het kader van deze crisis, en ik ben ervan overtuigd dat als ze de kans krijgen, nog heel wat andere steden zullen volgen. Samen solidair. Samen sterk.