Fietsster (12) omgekomen bij ongeval met vrachtwagen in Zwevegem

In de Bekaertstraat in Zwevegem is vanmorgen een 12-jarig meisje omgekomen bij een ongeval met een vrachtwagen. De hulpdiensten zijn ter plaatse gekomen, maar alle hulp kwam te laat. De precieze omstandigheden van het ongeval worden onderzocht, maar het ongeval zou het gevolg zijn van een verkeerd ingeschat inhaalmanoeuvre.