"Doe de deur dicht": nieuwe campagne om schade te beperken bij woningbrand

"Doe de deur dicht" is gebaseerd op het gelijkaardige Amerikaanse "Close before you doze" en gebruikt daarvan ook videomateriaal dat demonstreert hoe een deur die dicht is een enorm verschil kan maken.

"Een deur die dicht is, gaat rook- en vuurverspreiding tegen", zegt Luk Vancauwenberghe van Netwerk Brandweer. "Bijkomend zorgt ze ervoor dat er minder zuurstof naar de brand gaat, wat wil zeggen dat die brand misschien niet tot volle ontwikkeling komt en zichzelf gaat doven. Ook naar het schadebeeld in woningen toe merken we in de praktijk dat de schade veel beperkter is wanneer deuren dicht zijn. Ook heel wat wetenschappelijk onderzoek ondersteunt trouwens onze bevindingen."