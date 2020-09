FBI-topman Wray: "Rusland erg actief om imago van presidentskandidaat Joe Biden te beschadigen"

Dat China en Iran wellicht liever Biden als president zien, wordt algemeen aangenomen in de VS. Volgens het FBI zijn er echter geen aanwijzingen dat China net zoals Rusland probeert om via desinformatie en valse profielen op sociale media de verkiezingen in de VS probeert te beïnvloeden. Wel maakte FBI-topman Wray zich in juli zorgen over traditionele beïnvloedingstechnieken zoals omkoping, chantage of economische druk waarmee Peking figuren uit de Amerikaanse media, financiële en economische wereld of in de politiek probeert te beïnvloeden of het zwijgen op te leggen.

Toch denken veel analisten dat de conflictpunten tussen de VS en China zo groot zijn (coronavirus, Hongkong, Xinjiang, handelsoorlog, Zuid-Chinese Zee etc.) dat ook als Biden Trump zou vervangen, de relaties niet meteen beter gaan worden.