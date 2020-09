Feestvarken vzw in Malle start groep voor mannen in armoede: "Activiteiten om hen uit sociaal isolement te halen"

Feestvarken vzw in Malle organiseert vanaf nu ook activiteiten voor mannen in armoede. Gisteren kwam er voor de eerste keer een 'mannengroep' samen. In totaal bestaat de groep uit zeventien mannen die aangesloten zijn bij het OCMW in Malle en Zoersel. De bedoeling is om maandelijks activiteiten te organiseren die hen uit sociaal isolement halen. "Maar ook naast die activiteiten staan onze deuren voor hen altijd open", zegt Tineke Leffelaer van Feestvarken vzw.