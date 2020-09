Filmfestival Gent ontvangt publiek ondanks coronavirus: “Het is belangrijker dan ooit dat we er zijn”

Tijdens het filmfestival worden er naar goede gewoonte ook prijzen uitgedeeld. Een van de prijzen is de “World Soundtrack Award”. “Dat is een heel belangrijke prijs voor de filmcomponisten”, zegt Vandebuerie. “Het is dus heel belangrijk dat we dat laten doorgaan. Helaas kunnen we dit jaar geen symfonisch orkest op scene zetten. We hebben daarom de muziek van onze centrale gasten op voorhand opgenomen. We gaan die op de slotavond van ons festival presenteren in Kinepolis. Mensen kunnen alles wereldwijd volgen via een livestream. Dat is uniek, want andere jaren zat de zaal vaak vol en kon niet iedereen genieten van de soundtracks. Nu kan dat wel.”