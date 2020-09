Jongeren die terugkeerden uit Portugese "coronabroeihaard" Albufeira: "Wij zijn geen zwijnen"

In de media werd er de voorbije dagen een link gelegd tussen de vele besmettingen en enkele feestjes (zogenoemde afterparty's) die er in de Portugese badplaats zouden hebben plaatsgevonden. "Hoogstwaarschijnlijk zijn er wel degelijk jongeren naar die afterparty's geweest", zegt Leukemans, "anders was het daar niet zo uit de hand gelopen". Zelf heeft ze naar eigen zeggen nooit een uitnodiging gekregen voor zo'n feestje. Wel kon het omstreeks het sluitingsuur voor cafés en restaurants druk zijn op straat. "De politie en de organisatie van Summerbash probeerde zo snel mogelijk iedereen naar hun appartement te sturen, maar het gebeurde vaak dat jongeren in groepen op straat bleven staan."



Volgens Leukemans kon het iedereen overkomen. "Ik denk dat het voor iedereen die daar was en nu de media volgt, een goede les is geweest. Het (het oplopen van een besmetting met het coronavirus red.) kan sneller gebeuren dan we denken."

Tegelijk roept Leukemans op om niet te veralgemenen. "Momenteel worden jongeren in de media als varkens afgeschilderd. We zijn echter allemaal jong en maken fouten."

Bekijk haar volledige getuigenis hieronder: