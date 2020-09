Camping Coppens in Zweden of een B&B in Zuid-Frankrijk: "Het prikkelt onze fantasie, maar weinigen zetten echt de stap"

Het is een stap die voor veel mensen sowieso ook tegenvalt. "Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn, maar het prikkelt wel onze fantasie. Hij doet iets wat we stiekem ook zouden willen", zegt de socioloog.

In veel gevallen hebben de dromen te maken met het openen van een horecazaak in het buitenland. "Een B&B bijvoorbeeld associëren we niet met iets onaangenaams. Mensen denken dat het gemakkelijk is om er een te openen in Zuid-Frankrijk. Je hebt een huis, richt een paar kamers in en ontvangt gasten."

In werkelijkheid onderschatten we het harde werk dat erbij komt kijken. "Hetzelfde met een restaurant of een brasserie, maar dat openhouden is wel erg hard werken", zegt Glorieux. "Dat is iets waar veel mensen zich aan mispakken."