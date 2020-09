Verenigde Naties wordt 75: heeft de VN nog een hoofdrol op het wereldtoneel? Of staat ze straks voorgoed buitenspel?

Na 75 jaar is de VN uitgegroeid tot een organisatie met 193 lidstaten (in 1945 waren er maar 50 lidstaten) en meer dan 40.000 mensen. Er zijn nog altijd een tiental vredesmissies, onder meer in Congo en Mali. De VN heeft in het verleden meer dan 50 van deze missies gedaan. Ze zijn niet altijd succesvol geweest. De mislukking van de VN-blauwhelmen om de oorlog in Bosnië te stoppen, behoort tot het collectief geheugen. Maar nog altijd wordt bij grote conflicten in de eerste plaats naar de VN gekeken om de strijdende partijen uit elkaar te halen. De VN heeft ook geleerd van de fouten uit het verleden. Na het debacle in Bosnië waar de VN-blauwhelmen een te zwak mandaat hadden, wordt nu over dat mandaat goed nagedacht. Vaak wordt nu een mandaat gegeven om de vrede desnoods met geweld op te leggen, de zogenaamde Hoofdstuk 7-missies. Dergelijke gevechtsmissies worden ook vaak uitbesteed aan regionale organisaties zoals de NAVO (in Bosnië na de akkoorden van Dayton) of de Afrikaanse Unie.

Lees verder onder de video: tijdslijn van toetreding tot de VN.