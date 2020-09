Groepsimmuniteit van de Belgen schommelt "amper" tussen 5 en 8 procent, en is al maanden ongeveer stabiel

Een tweede studie is uitgevoerd bij 850 gezondheidswerkers, van wie het bloed om de maand onderzocht werd. "Sinds april zien we ook weinig verandering in die testresultaten", zegt Van Gucht.

"Het aantal mensen met antistoffen is nog steeds 8 procent. Wie antistoffen heeft, behoudt die ook in zo goed als alle gevallen gedurende de periode van 4 maanden, waarin de studie werd afgenomen. Amper in 2 gevallen zijn de antistoffen enkele maanden na de vermoedelijke besmetting toch verdwenen. In de groep met antistoffen heeft ongeveer 6 procent nooit symptomen van het coronavirus gehad."

Uit deze twee onderzoeken samen, wordt geconcludeerd dat de groepsimmuniteit momenteel schommelt tussen de 5 en de 8 procent. "We zien dat België tussen april en augustus er vrij goed in geslaagd is om de virusverspreiding onder controle te houden. En tegelijk zijn we hierdoor nog ver verwijderd van wat je groepsimmuniteit kan noemen", concludeert Van Gucht. "Daarvoor moeten we bij 50 tot 70 procent van de populatie antistoffen vinden."

Van Gucht benadrukt ook dat niet enkel antistoffen een rol spelen in onze immuniteit, ook de zogenoemde T-cellen spelen een rol. "En ook zonder antistoffen in ons bloed kan ons afweersysteem in zijn geheugen een bepaald mechanisme hebben om te strijden tegen het coronavirus. We moeten dit verder onderzoeken."